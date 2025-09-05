الكرملين: جولة محادثات بين بوتين وترامب ممكنة في المستقبل القريب

قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن الجولة المقبلة من المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممكنة في المستقبل القريب، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يزال ملتزماً بمواصلة مساعيه للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، رغم تصاعد الشكوك بشأن عقد لقاء بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ووصف ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، مساء الأربعاء، موقفه من مفاوضات أوكرانيا، بأنه "واقعي ومتفائل"، وأضاف أنه يراقب عن كثب كيفية تعامل بوتين وزيلينسكي مع هذا "المنعطف الحاسم في المفاوضات".

وقال ترمب: "أنا أراقب الأمر، وأشاهده، وأتحدث مع الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، شيء ما سيحدث، ولكنهما ليسا مستعدين بعد، ولكن شيئاً ما سيحدث، سنقوم بالأمر".

وجاءت تصريحات ترامب بعد هجمات روسية واسعة على أوكرانيا، وقال ترامب رداً على ذلك، إنه "غير راضٍ عن سفك الدماء"، لكنه قال إنه سيواصل الدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق سلام.