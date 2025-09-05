الإيطالي سيمبليتشي على رادار الأهلي لخلافة ريبيرو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشف تقرير صحفي عن دخول الإيطالي ليوناردو سيمبليتشي، المدير الفني السابق لفريق سامبدوريا الإيطالي، دائرة اهتمامات النادي الأهلي للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة، خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو.

ووفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي جيانلويجي لونجاري عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»: "يواصل النادي الأهلي رحلة البحث عن مدير فني لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، حيث يبرز اسم المدرب الإيطالي ليوناردو سيمبليتشي ضمن قائمة المرشحين لتولي المهمة".

وكان الأهلي قد أعلن إقالة ريبيرو من منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بثنائية دون رد في الدوري الممتاز.

ويتولى عماد النحاس المسؤولية الفنية للفريق بشكل مؤقت، إلى حين حسم التعاقد مع مدير فني أجنبي جديد.