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كثفت مديرية الزراعة بالفيوم حملاتها الرقابية على أسواق المبيدات والمخصبات والأسمدة الزراعية، من خلال حملة تفتيشية موسعة بنطاق مركز الفيوم، للتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي ومطابقتها للمواصفات.

وشملت الحملة، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات الدكتور أسامة دياب، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، ومتابعة المهندسة مروة كمال الصوفي، مدير إدارة المكافحة، عددا من الجمعيات الزراعية بقرى وبلاد دمو والبسيونية والناصرية والصالحية وسيلا والعدوة والعامرية.

وأسفرت أعمال المرور عن سحب 16 عينة من أسمدة السوبر فوسفات بمختلف أنواعها، لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية، بمشاركة المختصين بمديرية الزراعة ومعهد بحوث الأراضي.

وأكدت المديرية استمرار الحملات الرقابية وتشديد الرقابة على تداول المبيدات والأسمدة والمخصبات الزراعية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، حفاظا على مصالح المزارعين وضمان جودة مستلزمات الإنتاج.