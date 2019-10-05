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يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما، احتفالية خاصة بعنوان "نصر أكتوبر المجيد"، ضمن احتفالات الذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر، في تمام الساعة السادسة من مساء الأربعاء المقبل بمقر المركز بوسط القاهرة.

وتتضمن الاحتفالية التي يعدها الناقد مجدي الشحري، مدير مركز الثقافة السينمائية، عرض فيلمين وثائقيين هما "رجال خلف المقاتلين" للمخرج الراحل محمد قناوي، وفيلم "المحارب" إنتاج المركز القومي للسينما وإخراج عاطف شكري.

ويعقب عرض الفلمين ندوة وحوار مفتوح حول عناصر وتفاصيل العملين، يشارك فيه عدد من النقاد والسينمائيين مع جمهور المركز من عشاق الفن السابع.