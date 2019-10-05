مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة «ذئاب الجبل» بالدوري

أعلن مختار مختار المدير الفنى للإنتاج قائمة لاعبيه التى ستدخل معسكر مغلق الليلة استعداداً لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري.
وضمت القائمة كل من: عامر عامر وأحمد يحيي وأحمد شديد قناوي والسيد الشبراوي ومعاذ الحناوي ومحمد عادل وأيمن الطرابلسي ومحمد بازوكا وأحمد مجدي ومحمد رجب ومحمود عادل ومحمد عبد المجيد وإبراهيم عبد الخالق وعلاء سلامة ومحمد فييرا ووهاب أنان وأمادو نياس وموسي دياورا.
وفازالإنتاج على نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام قبل أن يعود ويتلقى خسارة كبيرة من الاهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للمسابقة.