مختار مختار يعلن قائمة الإنتاج لمواجهة «ذئاب الجبل» بالدوري

وفازالإنتاج على نظيره نادى مصر بثلاثة أهداف نظيفة، فى المواجهة التى أقيمت بينهما على استاد السلام والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الأولى لمسابقة الدورى العام قبل أن يعود ويتلقى خسارة كبيرة من الاهلى بأربعة أهداف دون رد فى الجولة الثانية للمسابقة.