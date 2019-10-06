إكسون موبيل تقيم مشروع تسييل غاز طبيعي ضخم في موزمبيق

أعلنت حكومة موزمبيق، أن شركة إكسون موبيل سوف تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن تنفيذ مشروع للغاز المسال بها بتكاليف تصل إلى 33 مليار دولار، وبذلك يكون أكبر مشروع من هذا النوع في القارة الأفريقية.

وجاء في بيان لوزارة الطاقة والموارد المعدنية نقلته وكالة بلومبرج اليوم السبت، أنه سيتم تنظيم احتفال بمناسبة توقيع العقد الخاص بالمشروع في الثامن من الشهر الجاري في العاصمة مابوتو.

ويتكلف بناء المشروع فى إقليم كابو ديلجادو بشمال موزمبيق مبلغا يتراوح بين 27 و33 مليار دولار، وفق تقرير بنك ستاندرد، الذى يتخذ من جوهانسبرج مقرا له نشر في مارس الماضي.

وتبلغ طاقة تسييل الغاز من المشروع 2ر15 مليون طن سنويا.