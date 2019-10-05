حزب الخضر الألماني يحذر من التعاون مع تركيا في حماية الحدود

أيد حزب الخضر الألماني المساعي الحالية لوزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر من أجل وضع سياسة جديدة للاتحاد الأوروبي في التعامل مع أزمة اللاجئين، إلا أن الحزب ينظر بتشكك في نقطة متعلقة بالتعاون مع تركيا.

وقالت خبيرة سياسة اللجوء في الكتلة البرلمانية للحزب، لويزه أمتسبرج، اليوم السبت في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "أمر جيد أن زيهوفر فهم أخيرا أن هناك حاجة إلى حل أوروبي، وأن إجراءات دبلن لم تعد فعالة"، مضيفة، في المقابل، أنه سيكون من الخطأ تقديم دعم ألماني لتركيا في حماية الحدود نظر للتزايد الكبير في عدد اللاجئين الأتراك مؤخرا.

وأضافت: "من قبيل الصواب أن نساعد تركيا في توفير إمدادات للاجئين السوريين وإدماجهم، لكن لا ينبغي لنا المساهمة في عدم تمكن الأتراك المضطهدين من مغادرة بلدهم".

يُذكر أن 1305 أتراك تقدموا بطلبات لجوء في ألمانيا في أغسطس الماضي، ليصبح الأتراك بذلك ثاني أكبر مجموعة تتقدم بطلبات لجوء في ألمانيا بعد السوريين (2927 طلب لجوء).

وكان زيهوفر ذكر أول أمس الخميس خلال زيارته لأنقرة أن الحكومة التركية ستضع قائمة بالنقاط التي يمكن أن تقدم ألمانيا فيها الدعم مثل المساعدة في حماية الحدود.

وذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت، استنادا إلى تقرير حديث من المفوضية الأوروبية، أن الحكومة اليونانية تتوقع وصول نحو 25 ألف مهاجر جديد إلى اليونان بنهاية العام الجاري.

وبحسب بيانات الأمم المتحدة، وصل إلى اليونان خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام نحو 45600 مهاجر، بينهم أكثر من 35800 قدموا عبر البحر.

وتكتظ مخيمات اللجوء في الجزر اليونانية باللاجئين. ويعمل زيهوفر على وضع خطط لنظام جديد لتوزيع اللاجئين، بدلا من قواعد دبلن التي يصعب تنفيذها، مثل التي تنص على أن طالب اللجوء يتعين أن يقدم طلب لجوئه في الدولة التي وصل إليها أولا داخل الاتحاد الأوروبي.