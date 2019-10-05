مجلس مكافحة الفساد العراقي يصدر قرارات بشأن المطالب الجماهيرية

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أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم السبت عن إصدار مجلس مكافحة الفساد قرارات بشأن المطالب الجماهيرية وبطلان التهم ضد وزير الصحة.

وقال المكتب في بيان صحفي بثه موقع (السومرية نيوز) العراقي اليوم إن "المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد اليوم جلسته برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأضاف أن "المجلس أصدر قرارات مهمة حول المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية ألف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة".

على الصعيد نفسه، أفاد مصدر برلماني اليوم بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى بممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب.

ونقل موقع "السومرية نيوز" عن المصدر قوله إن "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى قبل قليل بممثلي المتظاهرين داخل مبنى مجلس النواب".

وأضاف أن "الحلبوسي سيبحث مع ممثلي المتظاهرين مطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقا للقانون".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق أعلنت اليوم ارتفاع ضحايا الاحتجاجات الغاضبة في العراق إلى 73 قتيلا و3261 جريحا.

وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة في المحافظات العراقية التي تقطنها أغلبية شيعية، للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات.