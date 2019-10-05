أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أنه يدعم اختيار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ليكون قائدا للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون قائدًا للفراعنة إذا انضم عبدالله السعيد ولم يتواجد أحمد فتحي.