أكد أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أنه يدعم اختيار محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ليكون قائدا للمنتخب الوطني في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه يمكن أن يكون قائدًا للفراعنة إذا انضم عبدالله السعيد ولم يتواجد أحمد فتحي.
وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية اليوم السبت إن صلاح يستحق شارة القيادة عدا في حالة تواجد أحمد فتحي لاعب وسط الفريق الأول للكرة بالأهلي.
وأضاف أن "أحمد فتحي يمتلك تاريخًا كبيرًا وشخصية قيادية ولا يصح أن يكون اللاعب الأقدم ويتم سحب شارة القيادة منه".
وأوضح ميدو أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم تحدث مع محمد صلاح، وتم الاتفاق على إعطائه راحة من المعسكر المقبل حتى يتم إعطاء فرصة للاعبين آخرين.
ويتجه الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري لمنح محمد صلاح شارة قيادة المنتخب خلال الفترة المقبلة.
وقال ميدو إنه تحدث مع ميتشو عن أن ملعب السلام الذي احتضن المباراة بين الفريقين من أفضل الملاعب في مصر وتم اختياره لأن يكون ملعب المقاصة طوال الموسم.