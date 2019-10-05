الوطنية للإعلام: ماسبيرو يواصل دعمه للدولة في حربها ضد الإرهاب

هنأ حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وتوجه حسين زين، بخالص التهنئة لوزير الدفاع وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم الذين بذلوا التضحيات الغالية من أجل الحفاظ على أمن وأرض الوطن، ولايزالون يبذلون دمائهم الذكية للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها في مواجهة تنظيمات ارهابية تستهدف القتل والتدمير، حيث حقق جيشنا العظيم نجاحات عظيمة وبطولات للقضاء عليها.

وأضاف أن الجيش المصري في عطاء مستمر لوطنه، من خلال مواقفه الوطنية المخلصة المتعددة وانحيازه لإرادة الشعب المصري، وتمتد هذه المواقف الوطنية المساندة للشعب المصري في مشاركة قواتنا المسلحة بمشروعات البناء والتعمير من أجل حياة أفضل لمصر وشعبها في ظل القيادة الوطنية المخلصة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد زين على "إعلام ماسبيرو" بمواصلة دوره كإعلام وطني داعم للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، والتصدي بمهنية ومصداقية للشائعات والأكاذيب التي تستهدف النيل من استقرار الوطن، من خلال جهود وخبرات أبناء الوطنية للإعلام الذين يعملون بوطنية وإخلاص ومهنية.