السعودية: السماح لهذه الفئات بالقدوم مباشرة إلى المملكة دون قضاء 14 يوما خارجها

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر السماح بالقـدوم بشكل مباشـر إلى المملكة مـن الدول التي يتطلب القدوم منهـا قضـاء (14) يومـًا خارجها قبل الدخول إلى المملكة، للفئات التالية، على أن يطبـق علـيهم الحجـر المؤسسي، ويتم أخـذ اللقـاح خلال مـدة الحجـر المؤسسي.

ونقلًا عن وكالة الأنباء السعودية «واس»، مساء الثلاثاء، تضمنت الفئات: أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في الجامعات والكليات والمعاهد، والمعلمون والمعلمات في التعليم العام، والهيئة التدريبية في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومعاهـد التدريب، وطلاب المنح.

وأشارت إلى أنه يستثنى مـن تطبيـق الحجـر المؤسسـي مـن تلـقـوا جرعـة أو اسـتكملوا تلقـي جرعـات اللقـاح داخـل المملكـة، على أن يشمل ذلـك مرافقـي تلـك الفئـات وعائلاتهم، والعاملين في القطاعين العام والخاص.

وقررت الوزارة رفع تعليق سفر المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا إلى مملكة البحرين، مع تطبيق الاشتراطات المعلنة لسفر المواطنين سابقًا.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر، تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.