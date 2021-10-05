رئيس لبنان يبحث مع رئيس الحكومة تحضيرات بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي

اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون، من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على نتائج اجتماعاته مع اللجان الوزارية وعلى مضمون الاتصال مع صندوق النقد الدولي؛ تحضيرا لبدء المفاوضات لمعالجة الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد.

جاء ذلك خلال لقائهما صباح اليوم بقصر الرئاسة ببعبدا.

وكان ميقاتي قد أعلن أمس أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة ‏الاتصالات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي بدأت اجتماعاتها في الأيام الماضية مع المؤسسة ‏الدولية عن بعد عبر الفيديو كونفرانس بتقنية "زووم"، برئاسة نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي، وعضوية وزيري المالية ‏يوسف الخليل، والاقتصاد أمين سلام، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

ويضع المجتمع الدولي إجراء اصلاحات اقتصادية في لبنان والتوصل لاتفاق عبر التفاوض مع صندوق النقد الدولي كشروط لتقديم الدعم اللازم لإنقاذ لبنان من الأزمات المتفاقمة.