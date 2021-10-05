وزيرا خارجية أمريكا وفرنسا يتفقان على تكثيف المشاورات عقب أزمة الغواصات

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينيكن، اليوم الثلاثاء، نظيره الفرنسي، جان-إيف لودريان، في العاصمة الفرنسية باريس، حيث اتفقا على تكثيف المشاورات بين الجانبين في أعقاب التوتر الدبوماسي الأخير بينهما على خلفية ما يعرف بـ"أزمة الغواصات"، وفقا لما أفادت الخارجية الأمريكية.

وقالت الخارجية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن "الوزير البلينكن ووزير الخارجية لودريان اتفقا على تكثيف المشاورا، كما اتفق الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثتهما الهاتفية في 22 سبتمبر"، مضيفة أن المسئولين "اتفقا أيضا على البقاء على اتصال وثيق فيما يخص أفغانستان وناقشا أهمية حمل طالبان على الوفاء بالتزاماتها".

وأوضح البيان أنهما ناقشا "مجالات التعاون والتنسيق الوثيق، بما يشمل منطقة المحيطين الهندي والهادئ ومنطقة الساحل"، وأنهما أكدا أهمية التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خلال رئاسة فرنسا المرتقبة لمجلس الاتحاد، وكذا تعزيز حلف الناتو، ودعم الولايات المتحدة لأمن أوروبا، والحاجة لتحقيق النجاح في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل للتغير المناخي.

يأتي ذلك خلال زيارة رسمية يجريها الوزير بلينكن إلى فرنسا سعيا لرأب الصدع الذي خلفه الإعلان عن توقيع الاتفاق الأمني الثلاثي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، الشهر الماضي، والذي تراجعت بموجبه الأخيرة عن صفقة بقيمة 50 مليار دولار لشراء غواصات فرنسية بمحركات تقليدية تعمل بالديزل، والاتفاق على شراء غواصات أمريكية تعمل بالوقود النووي بدلا منها، وهو ما اعتبرته باريس "طعنة في الظهر".