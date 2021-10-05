الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عشرة فلسطينيين، بينهم صحفي وأربعة أسرى محررين، خلال حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، إن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات وتفتيش في عدة أحياء بمدينة الخليل، وفتشت منزل الشقيقين جمال ورامي كرامة، قبل اعتقال شقيقهم الصحفي راضي كرامه الذي يعمل مراسلا لدى إذاعة محلية، واعتقلت المواطن فاروق عبد ربه عاشور عقب مداهمة وتفتيش منزله بالمدينة.

كما داهمت قوات الاحتلال بلدتي سعير والشيوخ شمال شرق الخليل، واعتقلت محمد عبد الله جرادات، وأحمد عبد ربه الحلايقه.

وذكرت مصادر محلية في القدس المحتلة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر سليم الجعبة، الذي أمضى 21 عامًا في سجون الاحتلال، وذلك عقب استدعائه للتحقيق في مركز التحقيق والتوقيف المعروف بـ" المسكوبية".. مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر يوسف الشيخ من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس، بعد أن داهمت منزله، وفتشته، واستجوبت قاطنيه.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب علاء الدين حمدان أبو خضر من قرية سيريس بجنين أثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس، كما اقتحم الاحتلال قرية عوريف جنوب نابلس، وداهم منزل المواطن وليد سعيد ناجح صفدي (25 عاما)، واعتقله.

وفي محافظة جنين بشمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد وأوقفت عددًا من الفلسطينين وأجرت عمليات تحقيق ميدانية معهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع تلك القوات التي أطلقت القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى وقوع إصابات بالغاز.

وفي محافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، أسيرين محررين من عزبة الجراد شرق مدينة طولكرم، وبلدة صيدا شمال المحافظة.

وذكرت مصادر محلية أن المعتقلين هما سامح محمد مناصرة (35 عاماً)، ولؤي ساطي محمد الأشقر (45 عاما).