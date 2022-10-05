 ارتفاع قياسي جديد في نسبة التضخم بتونس إلى حدود 9.1% في سبتمبر الماضي - بوابة الشروق
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ارتفاع قياسي جديد في نسبة التضخم بتونس إلى حدود 9.1% في سبتمبر الماضي

د ب أ:
نشر في: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 9:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 9:25 م

ارتفعت نسبة التضخم في تونس إلى مستوى قياسي جديد لتبلغ 9.1% في سبتمبر الماضي وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء.

وكانت النسبة في حدود 8.6% ليواصل بذلك التضخم منحاه التصاعدي منذ سبتمبر 2021.

وأرجع المعهد الزيادة الجديدة في نسبة التضخم إلى تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات لتسجل 13% في سبتمبر بجانب ارتفاع أسعار السكن والطاقة المنزلية نتيجة الزيادات الأخيرة في أسعار النفط المنزلي وأسطوانات الغاز.

كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 8.3% في سبتمبر بعد أن كانت 8.1% في الشهر السابق بعد إقرار الزيادات في الوقود.

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