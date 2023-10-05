وزيرة التضامن توجه فريق الإغاثة والهلال الأحمر بمساعدة متضرري السيول في مطروح

تتابع نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة مطروح منذ أمس، حيث وجهت برفع حالة الطوارئ داخل غرفة الإغاثة المركزية بالوزارة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

ووجهت وزيرة التضامن، لجنة الإغاثة في مطروح، برئاسة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، والهلال الأحمر، بالتواجد الميداني وتقديم الخدمات للمواطنين والتعامل مع آثار السيول والأمطار التي تتعرض لها المحافظة منذ أمس.

يأتي ذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر مع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ومتابعة موقف التعامل مع السيول، التي تعرضت لها المحافظة في الساعات الأخيرة، وجارِ متابعة الوضع وحصر المناطق المتضررة.

وأكدت القباج، ضرورة التنسيق مع الجمعيات الأهلية، ومتابعة توافر معدات الإغاثة داخل مركز الإغاثة استعدادًا للتدخل الفوري، وكذلك التنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح، والجهات التنفيذية بالمحافظة لسرعة التعامل، حيث تم صرف مساعدات إعاشة عاجلة للمتضررين، وجارِ حصر خسائر الممتلكات لصرف التعويضات اللازمة.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بتجهيز 26 مركز إغاثة على مستوى الجمهورية، استعدادا لفصل الشتاء، كما أعلنت عن مخصصات لبند الإغاثة لهذا العام تقدر بما يقرب من 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى موازنة الهلال الأحمر المصري ودعم الجمعيات الأهلية.