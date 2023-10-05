 محافظ الوادي الجديد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء حرب أكتوبر

عمرو بحر
نشر في: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 11:41 ص | آخر تحديث: الخميس 5 أكتوبر 2023 - 11:41 ص

وضع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، يرافقهما اللواء محمد أبو الليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، إكليلا من الزهور على النُصب التذكاري لشهداء الواجب والشرف بحرب أكتوبر؛ احتفالا بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد، وقرأ الحضور الفاتحة على أرواح الشهداء الطاهرة، الذين روت دماؤهم الذكية أرض الوطن.

وقدم الزملوط، التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، مثمنًا تضحياتهم فداءً لأمن الوطن وحماية دعائم استقراره، داعيًا الله -عز وجل- أن يحفظ لمصر ازدهارها وأن تظل رايتها خفاقة دائمًا.

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