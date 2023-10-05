إنريكي: لم نستحق الخسارة برباعية والنتيجة لا تعكس الأداء ضد نيوكاسل

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علق لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على خسارة فريقه ضد نيوكاسل بأربعة أهداف لهدف في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال إنريكي في تصريحات نقلتها " بي بي سي " البريطانية :" لقد كانت ليلة صعبة، لا أعتقد أننا نستحق هذه النتيجة ، ولكن نيوكاسل كانوا فعالين في الجزء الأخير من الملعب وارتكبنا بعض الأخطاء" .

وواصل: "من الصعب أن نخسر ، اقبل ذلك وإذا ارتكبت أخطاء فإنك تدفع ثمن ذلك".

وتابع حول عدم قيام باريس سان جيرمان بتبديلات على الخطة: " لأنني ظننت أنها الأفضل ومازالت أعتقد أنه كان كذلك".

ورفض إنريكي الرد على سؤال هل من الصعب تدريب باريس سان جيرمان، حيث قال :" ما هذا السؤال ؟ " .

وأكد إنريكي:" هناك إيجابيات من مباراة اليوم حتى لو كان من الصعب تقبل النتيجة، علينا الإستمرار والتفكير في المباراة القادمة".

وختم إنريكي:"لا أعتقد أن النتيجة تعكس ما حدث فعلياً بالمباراة ولكن نيوكاسل يونايتد يستحق الفوز بالتأكيد".

وتعد الخسارة بأربعة أهداف لهدف واحد ضد نيوكاسل هي الأكبر لباريس سان جيرمان في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا منذ الهزيمة بثلاثية نظيفة ضد تشيلسي في سبتمبر 2003.

جدير بالذكر أن أول خسارة لإنريكي كلاعب في دوري أبطال أوروبا كانت ضد نيوكاسل بثلاثة أهداف لهدفين وتكررت اليوم كمدرب بأول خسارة كمدرب لباريس.