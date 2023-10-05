صرف صحي الإسكندرية: سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وجاهزية 150 سيارة لأية طوارئ

قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه شهدت المحافظة اليوم الخميس، سقوط أمطار من خفيفة إلي متوسطة الشدة، وتم رفع درجات الاستعداد بانتشار السيارات والبدلات بعدد 150 سيارة اعتبارا من اليوم وحتى استقرار حالة الاضطراب الجوي.

وأكد نافع على استمرار أعمال التطهير لأغطية الصرف الصحي والشنايش، وتفريغ بيارات محطات الرفع، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات، وعلى تواجد كل مسئولي القطاعات المعنية على مدار الساعة.

وأشار نافع إلى الاستعداد لاستمرار الأمطار طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع أن يستمر سقوط أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

وأوضح نافع جاهزية وتمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال التطهير خاصة في المناطق التي تشهد أمطارا، وانعقاد غرفة العمليات للتعامل مع الأمطار بشكل مستمر على مدار 24 ساعة للاستجابة لبلاغات المواطنين، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

وناشد الصرف الصحي المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175 أو على رقم الواتس آب 01201175175.