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- إصابة سيدة إثر سقوطها من أعلى منزل

أصيبت سيدة باشتباه في كسور بالقدمين؛ إثر تعرضها للسقوط من أعلى سلم الطابق الثاني في عقار بناحية قرية ميت حبيب بمركز بلبيس في محافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول سيدة، مقيمة في قرية ميت حبيب بمركز بلبيس، مصابة باشتباه كسر بالقدمين.

وتبين حدوث إصابة السيدة؛ إثر تعرضها للسقوط من أعلى سلم الطابق الثاني في عقار بناحية قرية ميت حبيب بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

إصابة طفل تناول عقاقير طبية بالخطأ

كما أصيب طفل بحالة قيء مفاجئ؛ إثر تناول عقاقير طبية بالخطأ داخل منزل الأسرة بناحية بندر مركز أبو كبير.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول الطفل آدم، 3 سنوات، مقيم بمركز أبو كبير، يعاني من إصابته بحالة قيء مفاجئ.

وتبين حدوث إصابة الطفل جراء تناوله عقاقير طبية عن طريق الخطأ داخل منزل الأسرة في بندر مركز أبو كبير، وتم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة له.

نقل سيدة إلى المستشفى بعد سقوطها من الطابق الثاني

استقبل مستشفى منيا القمح المركزي، ربة منزل مصابة باشتباه أعراض ما بعد الارتجاج بالمخ؛ إثر سقوطها من الطابق الثاني في منزل الأسرة بناحية قرية كفر شلشلمون بمركز منيا القمح.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي، بوصول ربة منزل شابة، مقيمة بناحية قرية كفر شلشمون، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وتبين حدوث إصابة السيدة؛ إثر سقوطها من الطابق الثاني في منزل الأسرة بناحية قرية كفر شلشلمون بمركز منيا القمح، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها.

إصابة زوجين وطفلتيهما إثر حادث مروري

أصيب زوجين وطفلتيهما بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي يستقلونها بالرصيف على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي في نطاق مدينة العاشر من رمضان.

وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول كل من وليد، 34 عاما، مقي بمحافظة القاهرة، وزوجته مي، 32 عاما، وطفلتيهما حور، 6 أعوام، ولين، عامين، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

تبين حدوث إصابة المصابين؛ إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي يستقلونها بالرصيف على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي في نطاق مدينة العاشر من رمضان.

وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهم، ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.