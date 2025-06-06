جمارك ألمانيا تصادر 500 كيلوجرام من الكوكايين

قالت السلطات الألمانية، اليوم الجمعة، إن مسئولي الجمارك صادروا أكثر من نصف طن من الكوكايين بقيمة سوقية تتجاوز 35 مليون يورو "39.8 مليون دولار" في ميناء بمدينة دويسبورج الواقعة غربي ألمانيا.

وأوضح مكتب المدعي العام في دويسبورج ومكتب التحقيقات الجمركية في مدينة إيسن المجاورة في بيان، أن العمال الذين كانوا يقومون بتفريغ حاوية من الصلب يوم الثلاثاء الماضي اكتشفوا في البداية عبوات ملحومة تحتوي على حوالي 55 كيلوجراما من الكوكايين.

وذكر البيان أن مكتب التحقيقات الجمركية قام بعد ذلك بفحص كامل الشحنة، التي كانت قد وصلت من البرازيل، وصادر أكثر من 500 كيلوجرام من الكوكايين.