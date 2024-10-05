برشلونة يستهدف ضم زميل عبد المنعم في نيس

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يخطط نادي برشلونة الإسباني لضم أحد زملاء محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر في صفوف فريق نيس الفرنسي.

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية أن برشلونة يستهدف ضم البولندي مارسين بولكا حارس مرمى نيس خلال فترة الانتقالات الصيفية بالعام المقبل 2025.

وأشارت إلى أن إدارة البارسا تعتبر بولكا (25 عاما) خيارا جيدا لمنافسة الألماني مارك أندريه تير شتيجن على حراسة مرمى الفريق.

ويغيب تير شتيجن عن صفوف برشلونة لنهاية الموسم الجاري بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، ليدفع النادي للتعاقد مع البولندي الآخر فويتشيك تشيزني حارس مرمى يوفنتوس وأرسنال السابق، العائد من الاعتزال.

ويتزامل مارسين بولكا مع محمد عبد المنعم الذي انتقل إلى نيس مطلع الموسم الجاري قادما من الأهلي ووقع مع النادي الفرنسي عقدا مدته 4 مواسم يمتد حتى صيف 2028.