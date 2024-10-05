مسئول بحزب الله: القتال يصعّب آلية اختيار أمين عام جديد

أكد نائب رئيس المجلس السياسي لحزب الله اللبناني، محمود قماطي، رفض الحزب إجراء أي نقاش سياسي أو الدخول في اتفاقيات قبل وقف إطلاق النار.

وقال في تصريحات لقناة «الجزيرة»، مساء الجمعة، إن أي حل للواقع القائم حاليا يجب أن يسبقه وقف إطلاق النار وبدون شروط.

وأضاف: «نعلن ونؤكد لن ندخل في أي حوار تحت النار وخلال القتال.. نحن مشغولون في الميدان والقتال ومواجهة العدو الإسرائيلي الذي لا يعطي أي فرصة ويحاول التسلل لأراضينا».

وردًا على سؤال حول إمكانية فك الارتباط مع جبهة المقاومة في قطاع غزة، قال قماطي: «عندما يتوقف إطلاق النار، سنبحث كافة البنود المطروحة ونعلن موقفنا»، مؤكدا أن إسرائيل هي من ترفض وقف إطلاق النار.

وحول اختيار أمين عام جديد لحزب الله خلفا لحسن نصر الله، قال: «قريبا وفقا لما تحتاجه الآلية المتبعة لاختيار الأمين العام، ولكن عندما نكون في وضع حرب وقتال تكون الآلية أصعب».

وشدد على أن القيادة الجماعية للحزب قائمة ومتماسكة وتدير الأمور كما ينبغي، مؤكدا أن ميدان القتال مع الاحتلال يثبت ذلك.