طائرة عسكرية كورية جنوبية تجلي 97 شخصا من لبنان

قالت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، إن طائرة نقل عسكرية أجلت 97 مواطنا وأفراد أسرهم من لبنان وسط تصاعد التوتر، ومن المقرر أن تصل إلى كوريا الجنوبية بعد ظهر السبت، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضافت الوزارة، أن الطائرة وهي من طراز "كيه سي-330" وصلت إلى بيروت صباح الجمعة، وغادرت بعد الظهر، وعلى متنها الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، ومنهم أفراد من أسر لبنانية، وستصل إلى مطار عسكري جنوب العاصمة سول.

كان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول أمر الأربعاء، بتجهيز طائرات عسكرية بشكل عاجل لإجلاء المواطنين الكوريين من مناطق بالشرق الأوسط تأثرت بتصاعد التوتر في الصراع الدائر بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الخارجية دون الخوض في التفاصيل إن الحكومة ستتخذ إجراءات أخرى لضمان سلامة مواطنيها.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية للأنباء أن الدبلوماسيين الكوريين الجنوبيين العاملين في لبنان بقوا هناك.