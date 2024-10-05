قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل خلال ساعات لبحث الرد على إيران

أفاد موقع «واينت» العبري، اليوم السبت، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا، سيصل خلال الساعات المقبلة إلى إسرائيل، بهدف تنسيق الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني.

ونقلت «روسيا اليوم» عن الموقع العبري قوله، إن كوريلا «صاحب تأثير كبير على إسرائيل، وقد زارها أكثر من 15 مرة خلال العامين الماضيين».

وتحدث كوريلا عقب الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر، مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال حينها إن الجيشين الإسرائيلي والأمريكي عملا معا في الدفاع والتعاون، قبل أيام من الهجوم الإيراني وأثناءه وبعده، وسيواصلان تعميق علاقتهما من منطلق الالتزام بتعزيز الاستقرار الإقليمي.

في غضون ذلك، قال مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية لشبكة CNN، إن إسرائيل لم تقدم لإدارة بايدن ضمانات بأنها لن تهاجم المنشآت النووية ردا على الهجوم الإيراني.

وأضاف: «الأمر ليس مطروحا على الطاولة، نأمل ونتوقع أن نرى بعض الحكمة بالإضافة إلى القوة، لكن ليس لدينا ضمان بذلك».

وفي هذا الصدد، نقل موقع «واينت» عن مسئولين أمريكيين تقديراتهم بأن الرد الإسرائيلي على إيران وشيك، مضيفين: «لا يبدو أن طائرات أمريكية ستشارك في الهجوم، فيما هناك بلا شك تنسيق بين إسرائيل وواشنطن، وهو ما ينعكس أيضا في زيارة كوريلا المرتقبة».

وشنت إيران في الأول من أكتوبر الجاري، هجوما صاروخيا على إسرائيل، هو الثاني من نوعه في تاريخ البلدين، استهدفت فيه منشآت عسكرية للجيش الإسرائيلي بصواريخ فرط صوتية تستخدم للمرة الأولى.

وأكد الحرس الثوري الإيراني أن هذا الهجوم يأتي ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.