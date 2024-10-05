سوريا تتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى بريكس

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أعلن السفير السوري في روسيا بشار الجعفري، اليوم السبت، أن بلاده قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة «بريكس».

وبحسب وكالة «سبوتنيك»، جاءت تصريحات السفير السوري على هامش منتدى «شمال القوقاز: فرص جيوستراتيجية جديدة»، المنعقد في روسيا خلال الفترة 4-5 أكتوبر الجاري.

وأضاق: «نحن مهتمون للغاية بالانضمام إلى مجموعة بريكس، لقد أرسلنا طلبا مكتوبا بشأن انضمام سوريا إلى المنظمة».

وصرح وزير خارجية بيلاروسيا ماكسيم ريجنكوف، في 28 سبتمبر الماضي، بأن أولى القرارات المتعلقة بتوسيع «بريكس» سيتم اتخاذها في القمة المقبلة التي ستعقد في قازان.

وقدمت تركيا طلبا للانضمام إلى «بريكس» في 4 سبتمبر، كما قدمت أذربيجان طلبا رسميا في 20 أغسطس. وفي يوليو الماضي، أعلنت ماليزيا أيضا نيتها الانضمام إلى المجموعة.

ومن المقرر أن تناقش قمة «بريكس» التي ستُعقد في قازان في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر 2024، إمكانية انضمام دول جديدة.

وتمثل مجموعة «بريكس» نحو 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز إسهام «مجموعة السبع» البالغة 30%.

ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى «بريكس» مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى جانب روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا، مما يعكس توسعا متزايدا للمجموعة.