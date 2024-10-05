فاطمة سيد أحمد: مخرجات الحوار الوطني تتحول إلى قرارات قابلة للتطبيق

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قال الدكتورة فاطمة سيد أحمد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن المرحلة الأولى من الحوار هيأت المجال السياسي لانتخابات رئاسية ديمقراطية بشكل كامل.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء السبت، أنَّ المرحلة الثانية من الحوار الوطني شملت تبادل الاراء والافكار بين الحكومة والشخصيات العامة من الأحزاب والمجتمع المدني حول كافة القضايا العامة أو الشائكة.

وأشارت إلى أن مخرجات الحور الوطني رفعت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي تتحول إلى قرارات قابلة لتطبيق على أرض الواقع.

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على ضرورة الانتباه إلى قضايا الأمن القومي مثل قضايا المياه والكثير من القضايا الأخرى.