جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف خسائره البشرية في لبنان

كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه منذ بداية "المناورة البرية عند الحدود الشمالية سقط 9 قتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى 86 جريحًا حالة 16 منهم خطيرة"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

في المقابل، نعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم السبت اثنين من قيادييها استشهدا بقصف إسرائيلي استهدفهما بمناطق متفرقة في لبنان، وسط استمرار الغارات الجوية الإسرائيلية على البلاد، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت كتائب القسام في بيان إن القائد الميداني سعيد عطا الله علي استشهد مع زوجته وابنتيه فجر اليوم إثر قصف إسرائيلي استهدف منزله في مخيم البداوي بمحافظة طرابلس شمالي لبنان.

وأضافت أن محمد حسين اللويس استشهد بقصف إسرائيلي تعرض له ببلدة الفيضة في سعد نايل بالبقاع شرقي لبنان.

جاء ذلك في حين أعلن جيش الاحتلال اغتيال مسؤولين اثنين في كتائب القسام، باسمين مختلفين عن اللذين أعلنتهما الكتائب، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري.

وأكد الجيش الإسرائيلي اغتيال "المسؤول في كتائب القسام سعيد علاء نايف علي في عملية اليوم في منطقة طرابلس والمسؤول الذي كان يمثل الذراع التنفيذية للقسام محمد حسين علي المحمود في لبنان اليوم في غارة جوية".



يذكر أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين هي الأولى التي تستهدف محافظة شمال لبنان منذ بداية المواجهات بين حزب الله وإسرائيل في أكتوبر الماضي.

ويأتي استشهاد القياديين بعد أيام من اغتيال الجيش الإسرائيلي قائد حركة حماس في لبنان فتح شريف، بغارة جوية استهدفت منزله في مخيم البص جنوبي البلاد.

ومنذ بداية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023 والمواجهات مع حزب الله في الثامن من الشهر نفسه، اغتال الجيش الإسرائيلي عددا من مسؤولي وعناصر حماس وجناحها العسكري كتائب القسام في لبنان، فضلا عن اغتيال عناصر وقياديين في حزب الله والجماعة الإسلامية.

وأبرز هذه العمليات كانت اغتيال صالح العاروري نائب رئيس الحركة بغارة نفذتها طائرة مسيرة على الضاحية الجنوبية لبيروت في الثاني من يناير الماضي، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في 27 سبتمبر الماضي.