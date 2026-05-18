بيلاروس: التدريبات النووية مع روسيا ليست موجهة ضد أي شخص

قالت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الإثنين، إن القوات المسلحة البيلاروسية والروسية بدأتا تدريبات في بيلاروس تحاكي الاستخدام المحتمل للأسلحة النووية.

وقالت الوزارة، إن التدريبات تجرى لممارسة نقل الأسلحة النووية وتجهيزها للنشر، مشددة على أنها تدريبات روتينية من جانب قوات الصواريخ وسلاح الجو وليست موجهة ضد أي شخص.

واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا كثيرا بالتخطيط لشن هجوم جديد على أوكرانيا أو إحدى دول الناتو من بيلاروس المجاورة التي تعتبرأقرب حليف لروسيا.

والسمة الرئيسية للتدريبات هي اختبار الجاهزية لشن عمليات قتالية بأسلحة نووية من "مواقع غير معدة مسبقا" عبر بيلاروس، بحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

يشار إلى أن روسيا نشرت بعض الأسلحة النووية في بيلاروس، وفق ما قاله الرئيس أليكسندر لوكاشينكو في 2023 ولم يتسن التحقق من تصريحه بشكل مستقل.

ورفض المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الإثنين، مزاعم زيلينسكي الأخيرة فيما يتعلق بهجوم روسي مرتقب من بيلاروس.

وأضاف بيسكوف: "مثل تلك التصريحات ليس إلا محاولة لزيادة التوترات أكثر لإطالة أمد الحرب في أوكرانيا".

وحذر زيلينسكي، بيلاروس الجمعة الماضية، من السماح لنفسها بأن تنجر إلى حرب روسيا ضد أوكرانيا.