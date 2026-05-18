وزير المالية الأوكراني: كييف غير متأكدة من موقف واشنطن بشأن العقوبات المفروضة على النفط الروسي

قال وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو، اليوم الاثنين، إن أوكرانيا لا تزال غير متأكدة من موقف الولايات المتحدة بشأن النفط الروسي، حتى بعد انتهاء العمل بالإعفاء الأمريكي المتعلق بشراء النفط الخام الروسي.

وأضاف مارشينكو، للصحفيين: "حسنا، لا أعرف ما الذي يمكن أن نتوقعه من الولايات المتحدة، نحن فقط نراقب الوضع"، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد سمحت في الأسبوع الماضي، بانتهاء العمل بإعفاء كان يشجع على زيادة مبيعات النفط الخام الروسي.

ويعني انتهاء الإعفاء فعليا توقف فترة قصيرة خففت خلالها الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على بعض النفط الروسي؛ مما أتاح عمليات شراء كانت محظورة بموجب العقوبات.

وقال مارشينكو، خلال حديثه في باريس، إذ يشارك كضيف في اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع: "علينا مواصلة الضغط على روسيا، وفرض عقوبات إضافية عليها".

وأضاف مارشينكو: "من جانبنا، نبذل كل ما بوسعنا لتدمير الاقتصاد الروسي، وخصوصا قطاع تكرير الفحم البترولي وغيره".