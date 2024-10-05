بشار الأسد: الرد الإيراني على إسرائيل كان قويا وأعطى درسا للاحتلال

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، صباح السبت في العاصمة دمشق، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والوفد المرافق له.

وقالت الوكالة السورية للأنباء «سانا»، إن الأسد، بحث مع الوزير الإيراني سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللبنانيين على المستويين الشعبي والرسمي.

وأشارت إلى أن الأسد، أكد خلال اللقاء على العلاقة الاستراتيجية بين البلدين وأهميتها في مواجهة التحديات والأخطار، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسـرائيلي للأراضي العربية وارتكابه لجرائم القتل والتدمير بحق المدنيين في لبنان وفلسطين وسوريا.

وقال الرئيس السوري إن «المقاومة ضد كل أشكال الاحتلال والعدوان والقتل الجماعي هي حق مشروع، وهي قوية في ظل الاحتضان الشعبي لها والإيمان بها».

ولفت إلى أن «الردّ الإيراني على إسرائيل كان رداً قوياً، وأعطى درساً للكيان الإسرائيلي بأن محور المقاومة قادر على ردع العدو، وأنه سيبقى قوياً ثابتاً بفضل إرادة وتكاتف شعوبه».

وذكر أن «الحل الوحيد أمام الكيان الإسرائيلي هو التوقف عن جرائم القتل وسفك دماء الأبرياء، وإعادة الحقوق المشروعة إلى أصحابها».