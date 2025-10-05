

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي عن إطلاق خدمة طبية جديدة بمطار القاهرة الدولي تتمثل في تركيب وتشغيل أجهزة إزالة الرجفان القلبي (AED)، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، وذلك ضمن جهود الارتقاء بمنظومة السلامة وتوفير أعلى درجات الأمان للمسافرين والعاملين بالمطار.

وأكدت الشركة أن إطلاق الخدمة يأتي تجسيدًا لحرص مطار القاهرة الدولي على تطبيق المعايير الطبية العالمية في الاستجابة للحالات الطارئة، وتعزيز جاهزية الأطقم العاملة للتعامل السريع مع المواقف الحرجة التي قد تهدد حياة الأفراد.

وقد تزامن تنفيذ المشروع مع برنامج تدريبي مكثف استمر لمدة أسبوع كامل، تم خلاله تأهيل نحو 300 من العاملين بالمطار من مختلف القطاعات، عبر محاضرات نظرية وتطبيقات عملية باستخدام أحدث تقنيات المحاكاة، بهدف رفع كفاءتهم في التعامل الفوري مع حالات توقف القلب المفاجئ وضمان الاستخدام الآمن والفعال للأجهزة.

وفي مرحلته الأولى، تم تركيب أربعة أجهزة إزالة رجفان قلبي موزعة على مباني الركاب (2) و(3)، على أن تشمل المرحلة الثانية تركيب عشرة أجهزة إضافية لتغطية جميع المناطق الحيوية بالمطار، مع تخصيص جهاز في كل من صالتي السفر والوصول بكل مبنى.

ويعكس هذا المشروع التكامل والتعاون المستمر بين وزارتي الطيران المدني والصحة والسكان في دعم منظومة السلامة الطبية، كما يؤكد جاهزية مطار القاهرة الدولي لتوفير بيئة سفر آمنة ومتكاملة، تعزز مكانته كمركز إقليمي محوري يستقبل مئات الآلاف من المسافرين شهريًا، وترسّخ ثقة الركاب في مستوى الخدمات المقدمة بالمطار.