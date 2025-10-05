سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الأحد 5 أكتوبر2025.

- وجاءت أسعار الخضروات كالآتي:

تراجعت أسعار الطماطم لتتراوح بين 5 إلى 20 جنيها.

انخفضت أسعار البطاطس لتتراوح بين 3 إلى 12 جنيها.

ثبتت أسعار البصل لتتراوح بين 8 إلى 11 جنيها.

تراجعت أسعار الكوسة 3 جنيهات لتتراوح بين 9 إلى 12 جنيها.

انخفضت أسعار الجزر جنيها لتتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

وارتفعت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 25 إلى 40 جنيها.

تراجعت أسعار الباذنجان جنيها لتتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

ارتفعت أسعار الفلفل الرومي 3 جنيهات ليتراوح بين 14 إلى 16 جنيها.

ارتفعت سعر الفلفل الحامي 3 جنيهات ليتراوح بين 11 إلى 13 جنيها.

تراجعت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 5 إلى 6 جنيهات.

تراجعت سعر الخيار البلدي جنيهين ليتراوح بين 8 إلى 10 جنيهات.

وانخفضت أسعار البامية جنيهين لتترواح بين 20 إلى 38 جنيها.

- جاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

ارتفعت أسعار البرتقال البلدى 3 جنيهات ليتراوح بين 13 إلى 17 جنيها.

وتراجعت سعر الليمون البلدي جنيها ليتراوح بين 10 إلى 14 جنيهًا.

استقر سعر التين البرشومي ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها.

تراجعت أسعار الجوافة 8جنيهات لتترواح بين 8 إلى 20 جنيها.

زادت أسعار الرمان جنيها ليترواح بين 15 إلى 30 جنيها.

ارتفعت سعر الكانتالوب جنيهين ليتراوح بين 12 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.