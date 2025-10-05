 الرئيس الصربي: الحرب ستندلع وجميع دول العالم تستعد لها - بوابة الشروق
الأحد 5 أكتوبر 2025
الرئيس الصربي: الحرب ستندلع وجميع دول العالم تستعد لها

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
وكالات
نشر في: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 8:37 ص | آخر تحديث: الأحد 5 أكتوبر 2025 - 8:37 ص

أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن جميع دول العالم تستعد لصراع عالمي، كما نقلت صحيفة Kurir.

وقال فوتشيتش: "الجميع يستعد للحرب. وعندما يستعدون لها، فهذا يعني أنها ستندلع. وهذا ما سيحدث، أؤكد لكم، لأنني أرى ما يحدث وكيف يترقبه الجميع من حولي".

وأشار أيضا إلى أنه في ظل التوتر العالمي الحالي، تحاول جميع البلدان اختيار الجانب الذي ستنضم إليه.

كما حذر رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الأربعاء الماضي من احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة، وحذر القوى الكبرى من ارتكاب أخطاء قد تؤدي إليها. مؤكدا أنه في ظل الوضع العالمي الراهن، قد ينشب صراع كبير في أي لحظة.


