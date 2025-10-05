وزير خارجية ألمانيا: الجميع يعلم أننا نقف إلى جانب إسرائيل

أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، دعم بلاده لإسرائيل ولخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإحلال السلام في قطاع غزة الفلسطيني، وذلك خلال زيارته الحالية لدولة قطر.

وفي أعقاب لقائه مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال فاديفول في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأحد: "لا توجد خطة أفضل من خطة الرئيس ترامب. يجب تنفيذها من حيث المبدأ، حتى وإن كانت هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى توضيح".

ورأى الوزير المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي أن هناك "فرصة واقعية لاحتمال أن يتم إطلاق سراح الرهائن قريبا، وأن نتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار، وأن يتم توفير مساعدات إنسانية جيدة للسكان المتضررين في قطاع غزة. هذه ستكون مرحلة أولى، ويمكن تحقيقها في وقت قريب"، ووعد بأن يحاول الإسهام بقدر استطاعته في جهود تنفيذ الخطة.

وأكد الوزير الألماني: "الجميع يعلم أننا نقف إلى جانب إسرائيل، وأننا نضطلع بمسئولية خاصة حيال إسرائيل، وبالطبع تجاه الرهائن أيضا".

ولا يزال هناك 48 محتجزا لدى حركة حماس في غزة، من بينهم سبعة يحملون الجنسية الألمانية؛ وحسب المعلومات الإسرائيلية، فإنه لا يزال هناك 20 شخصا من هؤلاء على قيد الحياة.

وأعرب فاديفول عن استعداد بلاده في مرحلة لاحقة لتحمّل مسئولية في ما يُسمى بـ"مجلس السلام"، وأردف: "إذا كان ذلك محل رغبة من الجانبين"، وقال الوزير الألماني: "نحن لا نقحم أنفسنا، لكن ألمانيا مستعدة للمشاركة".

وبحسب الخطة، من المفترض في البداية أن يُدار قطاع غزة المدمَّر عبر حكومة انتقالية تتكوّن من لجنة فلسطينية تكنوقراطية، تضمّ إلى جانب الفلسطينيين خبراء دوليين، وستكون هذه اللجنة خاضعة لإشراف "مجلس السلام" برئاسة ترامب، ويضمّ في عضويته شخصيات سياسية معروفة، من بينها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وتُعد قطر وسيطا محوريا في المساعي لإنهاء الحرب على غزة. وتتمتع دول الخليج بنفوذ واسع يتجاوز حدود شبه الجزيرة العربية ومنطقة الخليج.

وسيتوجه فاديفول، في وقت لاحق من مساء اليوم إلى دولة الكويت للمشاركة في اجتماع يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تطور لاحق، كانت وزارة الخارجية الألمانية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن فاديفول قرر على نحو مفاجئ تمديد جولته لتشمل إسرائيل أيضا حيث سيتوجه إليها غدا للقاء نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر.