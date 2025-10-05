مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش يسيطر على 50% من مدينة غزة

قال مصدر عسكري إسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على 50% من مدينة غزة.

وبحسب المصدر فإن نحو 900 ألف من سكان غزة نزحوا بالفعل إلى الجنوب، وفقاً لوكالة معا الفلسطينية.

وبحسب المصدر، تميل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى الحفاظ على ما حققته خلال المناورات البرية في المدن وعلى الطرق السريعة حتى تنفيذ الاتفاق بأكمله.

وهذا هو السبب أيضاً وراء إبلاغ المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان قطاع غزة بأن المنطقة بأكملها شمال قطاع غزة هي منطقة قتال، بكل ما يعنيه هذا، وأنه لا ينبغي لأحد أن يتواجد في هذه المنطقة على الإطلاق.