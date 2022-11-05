زعيم الاشتراكيين في ألمانيا يدعو إلى فرض عقوبات شديدة الوضوح ضد إيران

دعا زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، لارس كلينجبايل، إلى فرض عقوبات "شديدة الوضوح" ضد إيران.

وقال كلينجبايل، اليوم السبت في مؤتمر للحزب في برلين: "يجب أن يتم تشديد العقوبات مرة أخرى على النظام الإيراني وضد كل من يتحمل المسؤولية هناك.. يبدأ الأمر بأشياء مثل مسألة التأشيرات، بحيث يُحظر إصدار التأشيرات هناك، وصولا إلى تجميد الأموال وفرض عقوبات سياسية حقيقية"، مضيفا انه من المقرر البت في طلب مماثل من القيادة التنفيذية للحزب غدا الأحد.

وأوضح أنه بعد إظهار التضامن مع المتظاهرين، يجب أن يتبع ذلك عواقب، وقال: أنا على قناعة تامة بأن هذه الاحتجاجات في إيران التي تجري حاليا يمكن أن تقلب هذا البلد رأسا على عقب.

واندلعت الاحتجاجات بعد مقتل الكردية الإيرانية مهسا أميني، 22 عاما، والتي اعتقلتها شرطة الآداب بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإسلامي.

وتوفيت المرأة في حجز الشرطة منتصف سبتمبر الماضي، منذ ذلك الحين تستخدم قوات الأمن أيضا العنف ضد المتظاهرين.