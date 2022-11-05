زيلينسكي: لا نرى رغبة روسية في التفاوض لإنهاء الحرب

قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، إنه لا يرى رغبة من جانب موسكو في التفاوض لإنهاء الحرب ضد بلاده.

وصرح في رسالة الفيديو اليومية مساء الجمعة في كييف، بأن روسيا ترسل عشرات أو مئات الآلاف من الأشخاص للقتال، لكن أولئك الذين يرغبون في التفاوض لن يتركوا الناس يموتون في "مفرمة اللحوم".

وأضاف: "نحن مستعدون الآن للسلام، سلام عادل ومنصف. لقد أعلنا صيغته عدة مرات".

وأشار إلى أنه قبل كل شيء، يجب أن تعترف روسيا بحدود أوكرانيا وسلامة أراضيها بموجب القانون الدولي.

واتهم الرئيس الأوكراني، روسيا بتضليل الجميع من خلال طرح المفاوضات مؤخرا لوضع نهاية للصراع على المحاورين الأجانب.

ونوه بأن موسكو أعلنت حقا إنهاء التعبئة الجزئية لقوات الاحتياط في الجيش، "لكن في الحقيقة، روسيا تواصل جمع الناس في أقاليمها وفي أراضينا المحتلة لكي تتركهم يموتون".

وطالب زيلينسكي مرارا بالانسحاب الكامل للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية كشرط لإجراء محادثات سلام. وبالإضافة إلى ذلك، طالب روسيا بالاعتراف بالمسؤولية عن ما وصفها بحملة الإرهاب ضد أوكرانيا. وشدد على ضرورة أن تقوم موسكو بمعاقبة مجرمي الحرب وتعويض أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها.