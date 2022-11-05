رئيس الوزراء العراقي يؤكد أهمية إعادة توطين النازحين وحسم ملف مخيم الهول

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أهمية إعادة توطين النازحين وحسم ملف مخيم الهول.



وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أن السوداني أكد لنائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وممثلون عن منظمات اليونيسيف و الهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أهمية إعادة توطين النازحين ومعالجة موضوعهم إنسانياً، ومواصلة تنفيذ البرامج المخصصة وتأهيلهم وإدماجهم؛ تمهيداً لإعادتهم الى مناطقهم الأصلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تعترض ذلك.



وأوضح السوداني أن ملف مخيم الهول كونه ينطوي على بعدين أمني وإنساني، وتوزيع الأدوار على الجهات المعنية، كل حسب اختصاصها؛ من أجل السرعة في حسم هذا الملف، سواء في جانبه الإنساني أم الأمني وما يتطلبه من تدقيق أمني لجميع العوائل النازحة في المخيم.



واستعرض جهود العراق في التعامل مع هذا الملف بإيجابية وسعيه لوضع حلول نهائية له، داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته تجاه حل مشكلة النازحين في مخيم الهول.



وفي سياق آخر، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، اليوم مداهمة وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقتل ما يسمى "أمير قاطع بادوش" ومفرزته الإرهابية والعثور على أحزمة ناسفة وأسلحة في محافظة نينوى شمالي البلاد.



وذكرت الوكالة، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)، أنه تم الاشتباك خلال المداهمة للوكر مع عناصر عصابات تنظيم "داعش" المتواجدين داخله وقتل الإرهابي ما يسمى "أمر قاطع بادوش ( ع. ح. ع)"، واثنين من مرافقيه، كما عثر على أحزمة ناسفة وأسلحة خفيفة.



وأشار البيان، إلى أن العمل الاستخباري كانت له نتائج إيجابية عالية لملاحقة بقايا عصابات تنظيم داعش الإرهابية وأن وكالة الاستخبارات عازمة على الاستمرار في نهجها لغاية تحقيق الأهداف المرسومة.