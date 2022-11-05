وزيرة الخارجية الألمانية تحذر من إنهاء المحادثات النووية مع إيران

عبرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، عن رفضها الإعلان أن المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني قد فشلت تماما على الرغم من عدة أشهر من الجمود والقمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام في إيران.

وقالت بيربوك التي تنتمي إلى حزب الخضر، في نهاية اجتماع مع نظرائها بمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في مدينة مونستر الألمانية يوم الجمعة: "بالفعل، يقول البعض إنه ينبغي أن نقول إن العملية بأكملها فشلت، لكن قول هذا من الناحية الدبلوماسية يعني أنكم تقبلون أنه سيكون هناك المزيد من تخصيب (اليورانيوم)".

وأعربت بيربوك عن "اقتناعها التام أن إيران، النظام، لن يتحسنا إذا حصلا على سلاح نووي".

وقالت إن هذا سيزيد الأمر سوءا للأمن الإقليمي وأيضا للشعب في إيران.

وطالبت الوزيرة الألمانية إيران بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم قائلة "لا يجب أن يتم تخصيب المزيد من اليورانيوم ويجب أن يتم السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى محطات الطاقة النووية".

وأكدت أن هذا هو ما التزمت به إيران "في المعاهدات الدولية".