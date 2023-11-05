المرشد الإيراني يلتقي إسماعيل هنية بطهران على وقع حرب غزة

التقى المرشد الإيراني علي خامنئي، مساء الأحد، برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في طهران، وذلك على وقع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي تُكمل غدا شهرها الأول.



ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، عن المرشد الإيراني قوله خلال اللقاء، إن جرائم الاحتلال في قطاع غزة تتم بدعم مباشر من أمريكا وبعض الدول الغربية.



وأكد خامنئي، ضرورة التحرك الجاد من قبل الدول الإسلامية والمنظمات الدولية والدعم الشامل والعملي من الحكومات الإسلامية لشعب غزة.



وفي وقت سابق من اليوم، حذر وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، الولايات المتحدة من أنها ستتلقى ضربة خطيرة إذا لم تنهِ واشنطن الحرب وتحقق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.



ونقلت وكالة تسنيم عن أشتياني، قوله: «نصيحتنا للأمريكيين هي الإنهاء الفوري للحرب بين إسرائيل وفلسطين، وضمان وقف إطلاق النار أيضًا، وإلا فإن الولايات المتحدة ستتلقى ضربة خطيرة».



وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الثلاثين على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل، و2550 سيدة.