وزراء خارجية عرب يدعون إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة

دعا وزراء خارجية عرب اجتمعوا في الأردن يوم السبت إلى وقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط" في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية: "نؤكد على ضرورة الاتفاق على وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة دون شروط".

وقال شكري إن "ما يحدث في غزة لا يمكن تبريره".

ودعا الصفدي إلى ضرورة إيصال المساعدات الكافية على الفور إلى قطاع غزة ووقف تهجير الفلسطينيين.

وأضاف : "يجب أن يتوقف القتل وجرائم الحرب ويجب إنهاء حصانة إسرائيل من القانون الدولي".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال لبلينكن يوم الجمعة إن إسرائيل لن توافق على وقف إطلاق النار في غزة ما لم يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، وذلك بعد أن كررت واشنطن دعوتها لهدنة إنسانية في الحرب.

يشار أن إسرائيل أعلنت أنها تعتزم القضاء على حركة حماس بعد أن شن مسلحوها هجوما على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، ما أسفر عن مقتل 1400 شخص واحتجاز 249 آخرين في 7 أكتوبر الماضي، بحسب السلطات الإسرائيلية.

وبالمقابل، شنت إسرائيل قصفا جويا مكثفا على القطاع الساحلي، الذي تديره حماس، وكثفت من هجومها البري.

وتقول وزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس إن 9488 شخصا استشهدوا في غزة منذ بدء الحرب.

من جانبه، شدد وزير الخارجية الأمريكي، الذي التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على هامش اللقاء، على أن الجهود المشتركة "مهمة لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأوضح بلينكن إن نحو 100 شاحنة تدخل قطاع غزة يوميا لكنه أقر بأن هناك حاجة إلى المزيد.

وكرر بلينكن شكره للحكومة القطرية على عملها لتأمين خروج المواطنين الأمريكيين والرعايا الأجانب من غزة، والإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك اثنين من المواطنين الأمريكيين، ومواصلة الجهود لمنع انتشار الصراع، وفقا لما جاء في بيان ماثيو ميللر المتحدث باسم بلينكن.

وحضر الاجتماع وزراء خارجية الأردن والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر، فضلا عن ممثل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا.