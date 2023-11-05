عمرو موسى: اعتراف إسرائيل بامتلاك أسلحة نووية أمر مهول

قال عمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الذي لمّح لإمكانية إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، هو أول اعتراف إسرائيلي بوجود أسلحة نووية لديهم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هذا الاعتراف الإسرائيلي يعتبر أمرا مهولا، ولم يحدث من قبل.



وتابع: «صحيح أن الحكومة أسكتت الوزير لكن هذا لا يعني أنه قد لا يأتي مسؤول مماثل في فترة لاحق ويستخدمها».



وشدد موسى على أن القمة العربية المقبلة (التي ستعقد يوم السبت) يتوجب أن تخرج بموقف عربي واضح إزاء تصريحات هذا الوزير الإسرائيلي.



وكان إلياهو قد دعا لإلقاء قنبلة ذرية على غزة، ما دفع برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى إيقاف عمله ضمن اجتماعات الحكومة.



ففي معرض رده على سؤال في مقابلة مع راديو «كول بيراما»، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة، قال إلياهو: «هذا أحد الاحتمالات».