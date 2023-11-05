فؤاد السنيورة: إسرائيل تستدرج لبنان إلى معركة عسكرية ليست مستعدة لها

قال فؤاد السنيورة، رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، إن بلاده تعاني حالة من عدم الاستقرار منذ اندلاع الحرب الإجرامية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء داخل قطاع غزة، لا سيما في ظل المناوشات العسكرية من جانب الاحتلال في أعقاب رد حزب الله.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن لبنان تفتقد القدرة على خوض معركة عسكرية ضد دولة الاحتلال، معقبا: «لبنان لا تزال تعاني الأمرَّين من آثار الاجتياح الإسرائيلي عليها في العام 2006».

وأشار إلى معاناة الشأن اللبناني اليوم من تداعيات الأوضاع الاقتصادية والسياسية، علاوة على أزمة النازحين السوريين، لافتا إلى تجاوز الانتهاكات الإسرائيلية خطوط الحدود اللبنانية على مدار الأيام الماضية.

وتابع: «هذه الأحداث تؤكد احتمالية انزلاق لبنان إلى معركة عسكرية ليست مستعدة لها، ولا تنال قبول الشعب اللبناني، هناك بعض الآراء داخل إسرائيل تريد أن تنتهز هذه المناسبة؛ لتستدرج لبنان إلى معركة عسكرية».

وأضاف أن لبنان قدمت الكثير من التضحيات على مدار السنوات والعقود الماضية في سبيل القضية الفلسطينية، مشيرا إلى تعمد الدول الأعضاء بمجلس الأمن وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا تجاهل التاريخ الحافل من الانتهاكات وجرائم الاحتلال قبل السابع من أكتوبر.