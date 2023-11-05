القسام: دمرنا 6 دبابات للاحتلال متوغلة في غزة بقذائف الياسين 105

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، أن عناصرها دمروا منذ صباح الأحد، 6 دبابات إسرائيلية بقذائف "الياسين 105"، وقتلوا عددا من الجنود.

وقالت القسام، في سلسلة بيانات عبر منصتها في "تليجرام"، إن مقاتليها دمروا بقذائف "الياسمين 105" دبابة متوغلة شمال غرب مدينة غزة، ودبابتين جنوب غرب في تل الهوا (جنوب مدينة غزة)، و3 دبابات في بيت حانون (شمال قطاع غزة)، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت القسام، أن عناصرها "يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوات العدو شمال غرب غزة صباح اليوم وليلة أمس ويدمرون دبابة بقذيفة الياسين 105"، مشددة على أن مقاتليها "يؤكدون قتلهم عدداً من الجنود من مسافةٍ قريبة".

ويأتي هذا بينما دخل العدوان الإسرائيلي يومه الثلاثين على قطاع غزة، والتي استشهد فيها 9770 فلسطينيا، بينهم 4800 طفل و2550 سيدة، وأصيب أكثر من 24 ألفا آخرين، كما استشهد 151 فلسطينيا واعتقل نحو 2080 في الضفة الغربية المحتلة، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.