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أظهرت لقطات مصورة، لحظة سقوط صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية على مدينة ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب.

https://x.com/SamyKasmiSKY/status/1721261131707129892?s=20

لحظة سقوط صاروخ في ريشون ليتسيون جنوب تل أبيب!#غزة_تحت_القصف pic.twitter.com/2AXtPZwTzT — ‏﮼سامي ‏﮼قاسمي (@SamyKasmiSKY) November 5, 2023

وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أطلقت رشقة كثيفة من الصواريخ صوب تل أبيب، وعملت منظومة القبة الحديدية على التصدي فيها.

https://x.com/alhariri58/status/1721261337429279221?s=20

عاجل

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مصادر صهيو نية :

سقوط صاروخ في ريشون ليتسيون



مقطع فيديو ل تل ابيب قبل قليل.



الله أكبر والعزة لله

التيلغرام

https://t.co/9Jgp5SLxEF pic.twitter.com/wmiEvYPl8W — خليفة الحريري (@alhariri58) November 5, 2023

وفشلت منظومة القبة، في التصدي لصاروخ واحد على الأقل، فيما وثّق مقطع فيديو لحظة سقوطه في تل أبيب.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الثلاثين على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل، و2550 سيدة.