أظهرت لقطات مصورة، لحظة سقوط صاروخ أطلقته المقاومة الفلسطينية على مدينة ريشون لتسيون جنوبي تل أبيب.
https://x.com/SamyKasmiSKY/status/1721261131707129892?s=20
وكانت المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أطلقت رشقة كثيفة من الصواريخ صوب تل أبيب، وعملت منظومة القبة الحديدية على التصدي فيها.
https://x.com/alhariri58/status/1721261337429279221?s=20
وفشلت منظومة القبة، في التصدي لصاروخ واحد على الأقل، فيما وثّق مقطع فيديو لحظة سقوطه في تل أبيب.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم الثلاثين على التوالي، ما أسفر عن استشهاد 9770 فلسطينيا بينهم 4800 طفل، و2550 سيدة.