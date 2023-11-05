نتنياهو يعلق عضوية وزير التراث الإسرائيلي بعد اقتراحه إلقاء قنبلة ذرية على غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علّق عضوية وزير التراث عميحاي إلياهو، بعد اقتراحه إلقاء قنبلة ذرية على غزة.

وأشارت إلى أن «نتنياهو» قرر تعليق مشاركة «إلياهو» في اجتماعات الحكومة، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق، قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، إن «أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة».

وأضاف الوزير الإسرائيلي عندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: «هذا أحد الخيارات».

واستطرد: «لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة»، بحسب تعبيره.

وينتمي إلياهو إلى حزب «القوة اليهودية»، الذي ينتمي إليه أيضا وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، وهو الحزب الذي يؤيد بناء المستوطنات واحتلال أراضي القطاع.

وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على تصريحات وزير التراث، قائلا إن كلامه «منفصل عن الواقع».

من جهته، شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، هجوما حادا على إلياهو، قائلا إن تصريحه «صادم ومجنون وصدر عن وزير غير مسئول».

وتابع: «وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر، وعلى نتنياهو إقالة وزير التراث».