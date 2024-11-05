أقام كاهن هندوسي في قرية أجداد المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس بجنوب الهند، صلوات اليوم الثلاثاء، للدعاء لها بالفوز.

وبحسب وكالة «رويترز»، نظم أهل قرية «ثولاسندرابورام» في ولاية تاميل نادو هذه المراسم، التي حضرها أكثر من 12 منهم، وبعض السياح.

وولد بي في جوبالان، وهو جد هاريس من ناحية الأم، قبل أكثر من قرن في تلك القرية قبل أن يهاجر إلى تشيناي عاصمة الولاية.

وكان جوبالان مسئولا حكوميا رفيع المستوى قبل تقاعده.

وبعد إشعال البخور، قال الكاهن في نهاية الصلاة: «يجب أن تفوز كامالا هاريس»، مضيفًا: «إنها واحدة منا وستفوز.. وبمجرد فوزها، سنقيم صلوات خاصة (غدا الأربعاء) وسنتبرع بالطعام في المعبد».

ولفتت القرية انتباه العالم قبل أربع سنوات عندما صلى سكانها من أجل فوز الحزب الديمقراطي، الذي تنتمي إليه هاريس، في عام 2020 قبل الاحتفال بتنصيبها نائبة للرئيس الأمريكي بإطلاق الألعاب النارية وتوزيع الطعام.

وزارت هاريس، التي ولدت من أم هندية وأب جامايكي هاجرا إلى الولايات المتحدة للدراسة، القرية الهندية عندما كانت في الخامسة من عمرها وتتذكر السير مع جدها على الشاطئ في تشيناي.

وتشهد الولايات المتحدة اليوم الخامس من نوفمبر، انتخابات سيتم خلالها اختيار الرئيس وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأكمله، بالإضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين.

ويتنافس المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وممثلة الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم كامالا هاريس، على منصب رئيس الدولة.

وكان ترامب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، حيث تولى منصبه من عام 2017 إلى 2021، ليخسر بعدها الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، بينما يحاول الآن العودة إلى البيت الأبيض. كما تشغل هاريس منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة منذ يناير 2021.