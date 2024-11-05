جوميز يخصص فقرة خططية في مران الزمالك استعدادا لسموحة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات خططية للاعبين خلال المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني بتقسيم اللاعبين لأكثر من مجموعة لتنفيذ بعض الجوانب والأفكار الخططية الخاصة بخطة اللعب، تحت قيادة أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص جوزيه جوميز على الإشراف على هذه الفقرة و منح اللاعبين التعليمات وتوجيههم بشكل مستمر لتنفيذ المطلوب.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.