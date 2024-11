قال المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب، إن «اليوم يعد الأهم في التاريخ الأمريكي».

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، أن «حماسة الناخبين تتخطى الحدود؛ لأنهم يريدون أن يجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى»، بحسب تعبيره.

وحثّ الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك، مختتمًا: «معًا سنحقق نصرًا هائلاً ونجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!».

وتشهد الولايات المتحدة اليوم الخامس من نوفمبر، انتخابات سيتم خلالها اختيار الرئيس وثلث أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب بأكمله، بالإضافة إلى حكام 11 ولاية وإقليمين.

ويتنافس المرشح الجمهوري دونالد ترامب، وممثلة الحزب الديمقراطي الأمريكي الحاكم كامالا هاريس، على منصب رئيس الدولة.

وكان ترامب الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين، حيث تولى منصبه من عام 2017 إلى 2021، ليخسر بعدها الانتخابات الرئاسية لعام 2020 أمام الديمقراطي جو بايدن، بينما يحاول الآن العودة إلى البيت الأبيض. كما تشغل هاريس منصب نائبة رئيس الولايات المتحدة منذ يناير 2021.

It is now officially ELECTION DAY! This will be the most important day in American History.



Voter enthusiasm is THROUGH THE ROOF because people want to Make America Great Again. That means lines are going to be long!



I need you to deliver your vote no matter how long it takes.…